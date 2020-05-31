غلطة سراي يحدد سعر بيع «سفيان فيغولي» للنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن موافقة نادي غلطة سراي التركي مبدئياً لبيع النجم الجزائري سفيان فيغولي للنصر في الميركاتو الصيفي .
وأكدت أن إدارة النادي التركي حددت مبلغ 10 مليون يورو للتنازل عن اللاعب ، إلاأن إدارة النصر لم ترد بعد على المبلغ المطلوب .
وقالت مصادر أن قيمة الصفقة مبالغ فيها ، إذ أن القيمة التسويقية للاعب 6 مليون يورو ،بجانب أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عام ، وهو ما يعني استمرار المفاوضات من جانب "العالمي " .
وكان اللاعب قد انتقل من من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى غلطة سراي في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو وينتهي عقده مع النادي في 2022 .