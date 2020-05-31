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غلطة سراي يحدد سعر بيع «سفيان فيغولي» للنصر

Time منذ 8 دقائق
Views 1181
غلطة سراي يحدد سعر بيع «سفيان فيغولي» للنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن موافقة نادي غلطة سراي التركي مبدئياً لبيع النجم الجزائري سفيان فيغولي للنصر في الميركاتو الصيفي .

وأكدت أن إدارة النادي التركي حددت مبلغ 10 مليون يورو للتنازل عن اللاعب ، إلاأن إدارة النصر لم ترد بعد على المبلغ المطلوب .

وقالت مصادر أن قيمة الصفقة مبالغ فيها ، إذ أن القيمة التسويقية للاعب 6 مليون يورو ،بجانب أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عام ، وهو ما يعني استمرار المفاوضات من جانب "العالمي " .

وكان اللاعب قد انتقل من من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى غلطة سراي في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو وينتهي عقده مع النادي في 2022 .

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أحدث التعليقات

يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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