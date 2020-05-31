شاهد.. متظاهر يشعل النار في نفسه عن طريق الخطأ

واشنطن (صدى):
أقدم أحد المحتجين الأمريكيين، على إشعال النار في نفسه عن طريق الخطأ أثناء محاولته إشعال النار في مبنى سوق فاييتفيل، كارولاينا الشمالية.
وكشف مقطع فيديو، عن المتظاهر وهو يحاول إشعال مبنى في مدينته، لكنه أشعل نفسه بالخطأ، ويمكن سماع صراخ المحيطين به بينما يشتعل أمامهم الذين حاولوا احتواء الواقعة سريعًا وإطفائه.
وتصاعدت الاحتجاجات في فايتفيل، أمس السبت، وشق المتظاهرون طريقهم إلى منطقة وسط المدينة، وتم إضرام النيران في علم أمريكي وفي مبنى السوق، وأرسلت الشرطة وحدة استجابة للطوارئ وتم إخماد النيران في 45 دقيقة.
وانتشرت الاحتجاجات بشأن وفاة الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة واحتشد الآلاف من نيويورك إلى لوس أنجلوس، حيث اشتعلت النيران في سيارات الشرطة وازدادت أعمال العنف والشغب ونهب المتاجر.