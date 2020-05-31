بشكتاش التركي يقترب من التعاقد مع نجم الهلال

نواف السالم (صدى):
قالت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن نادي بشكتاش التركي، اقترب من التعاقد مع نجم نادي الهلال، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الموسم القادم.
ويذكر بان عقد إدواردو، 30 عاما، سينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إذ ارتدى قميص ”الزعيم“ منذ عام 2015، بعد انتقاله إلى دوري المحترفين من نادي بورتو البرتغالي مقابل مليوني يورو.
ولعب إدواردو هذا الموسم مع الهلال 25 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع هدفا آخر، وكان عنصرا رئيسا في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الأخيرة.