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بشكتاش التركي يقترب من التعاقد مع نجم الهلال

Time منذ 12 دقيقة
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بشكتاش التركي يقترب من التعاقد مع نجم الهلال

نواف السالم (صدى):
قالت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن نادي بشكتاش التركي، اقترب من التعاقد مع نجم نادي الهلال، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الموسم القادم.

ويذكر بان عقد إدواردو، 30 عاما، سينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إذ ارتدى قميص ”الزعيم“ منذ عام 2015، بعد انتقاله إلى دوري المحترفين من نادي بورتو البرتغالي مقابل مليوني يورو.

ولعب إدواردو هذا الموسم مع الهلال 25 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع هدفا آخر، وكان عنصرا رئيسا في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الأخيرة.

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يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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