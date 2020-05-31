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المصلون يلتزمون بالإجراءات الإحترازية بمساجد تبوك

Time منذ 35 دقيقة
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المصلون يلتزمون بالإجراءات الإحترازية بمساجد تبوك

تبوك (صدى):
التزم المصلون بتبوك بالإجراءات الإحترازية مع أداء أول فريضة بعد فتح المساجد.

واظهرت صورة لأحد كبار السن وهو يقرأ القرآن من خلال هاتفه المحمول ، في جامع الإمام النسائي بحي السليمانية، وهو يرتدي القفازات ملتزما بالإجراءات الإحترازية والتي تقضي برفع المصاحف والكتب من الجوامع مؤقتا.

وكان فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك قد هيّأ -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعًا ومسجدًا، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

 

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أحدث التعليقات

يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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