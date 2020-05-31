إقالة وزير بسبب مزحة عنصرية

سوكريه (صدى):
قررت الرئيسة البوليفية بالوكالة جانين أنييز، أمس السبت، إقالة وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز، بسبب مزحة اعتبرها البعض عنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي إلى السكان الأصليين.
وقالت جانين أنييز: "في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن "بوليفيا عائلة. كلنا متساوون داخلها"؛ فيما كان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى أي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية".
وأوضح فاسكيز، أن ذلك لأنه "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله، ثم قال لاحقا إنه كان يمزح؛ مضيفًا: "عيناي خضراوان وشعري أشعث وأنا أبيض (...) صفاتي هذه تجعلني غير متجانس مع بقية الأشخاص في الحركة باتجاه الاشتراكية".
واندلعت موجة غضب من ممثلي الحزب في البرلمان ضده؛ حيث يشكلون أغلبية، وطالبوا الرئيسة في بيان "بطرده فورا" لأن "مضمون تصريحاته عنصري وتمييزي"؛ ليدافع عن نفسه قائلا أنه كان "يمزح"، لكنه قد يلاحق بموجب قانون لمكافحة العنصرية والتمييز أصدرته حكومة موراليس في 2010.