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منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب وسط إجراءات وقائية (صور)

Time منذ ساعتين
Views 1634
منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب وسط إجراءات وقائية (صور)

الرياض (صدى):
استأنف منسوبو وزارة الرياضة اليوم، العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات، والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.

وكانت الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكافة المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكافة الموظفين والموظفات حفاظاً على سلامة الجميع.

 

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

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