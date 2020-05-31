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التدريب التقني يُعلن بدء التقديم على الفصل الصيفي لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية

Time منذ 35 دقيقة
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التدريب التقني يُعلن بدء التقديم على الفصل الصيفي لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح التسجيل وإعداد الجداول للفصل التدريبي الصيفي.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن مدة الفصل التدريبي الصيفي ستكون (9) أسابيع، موضحة أن بداية التدريب في الفصل الصيفي سيكون يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1441 هـ، حيث سيُستأنف التدريب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 1441 هـ، وستكون بداية الاختبارات للفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 26/ 12/ 1441 هـ، فيما ستكون نهاية فترة التدريب الصيفي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 1442 هـ.

يأتي ذلك حرصاً منها الاستفادة من الفترة الصيفية وتقديم خدمة التدريب للمتدربين والمتدربات بما يحقق تطلعاتهم ويساعد في تسريع حصولهم على المؤهلات، وإتاحة المجال للمنشآت التدريبية لرفع قدرتها الاستيعابية مع مطلع العام التدريبي القادم.

وقررت المؤسسة تنفيذ الفصل الصيفي باستخدام نموذج التدريب عن بعد للبرنامجين الصباحي والمسائي، وستتيح المؤسسة تسجيل الفصل التدريبي الصيفي بعدد من الكليات التقنية وفروعها (بنين وبنات)، وذلك للمقررات النظرية فقط والتي طبيعتها تتفق مع نموذج التدريب عن بعد، وبما يضمن استخدام هذا النموذج لتحقيق المهارات المطلوبة للمتدرب.

وأكدت المؤسسة على تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية بالمؤسسة بما يتوافق مع طبيعة التخصص ومناسبة تطبيق البرنامج بالجهة، وفي حال تعذر تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بمنشآت قطاع الأعمال والمنشآت التدريبية ، فيتم استبداله بالمشروع الانتاجي، وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك، وفي حال تعذر تنفيذ المشروعات الإنتاجية في المنشآت التدريبية، فيتم تنفيذها عن بعد بمتابعة مدربي المقرر، وتحدد مجالس الكليات ضوابط التنفيذ.

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يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
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الله لايبلانا ولا يبلابنا
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يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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