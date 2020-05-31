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دمج فروع الخدمة المدنية سابقاً بـ«الموارد البشرية» وتكليف مدراء العموم

Time منذ 46 دقيقة
Views 1554
دمج فروع الخدمة المدنية سابقاً بـ«الموارد البشرية» وتكليف مدراء العموم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد ضم فروع الخدمة المدنية (سابقا) لفروعها في مختلف مناطق المملكة وتكيلف مدراء العموم .

وجاء القرار بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم "أ/455"بتاريخ 1/ 7/ 1441هـ بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

كما أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي قراراً بتكليف مدراء عموم فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة ، وفقاً للبيان المرفق :

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أحدث التعليقات

يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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