دمج فروع الخدمة المدنية سابقاً بـ«الموارد البشرية» وتكليف مدراء العموم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد ضم فروع الخدمة المدنية (سابقا) لفروعها في مختلف مناطق المملكة وتكيلف مدراء العموم .
وجاء القرار بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم "أ/455"بتاريخ 1/ 7/ 1441هـ بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .
كما أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي قراراً بتكليف مدراء عموم فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة ، وفقاً للبيان المرفق :