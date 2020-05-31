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بالصور.. وزير النقل يقف على الاستعدادات بمحطة «سار» بالرياض

Time منذ 58 دقيقة
Views 1431
بالصور.. وزير النقل يقف على الاستعدادات بمحطة «سار» بالرياض

الرياض (صدى):
زار وزير النقل المهندس صالح الجاسر محطة قطار "سار" بالرياض، اليوم الأحد، ووقف على الاستعدادات والإجراءات الاحترازية، فضلًا عن عمليات تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها.

وأكد صالح الجاسر، على ضرورة الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم؛ فيما استمع لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم.

وشملت الإجراءات فحصاً لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية فور الدخول للمحطات، وغسل اليدين بشكل دوري، وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة، فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.

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أحدث التعليقات

يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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