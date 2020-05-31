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البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

Time منذ 4 أيام
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البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية فوائد البروكلي المتعددة وكان آخرها محاربة فيروس كورونا، ويحمي من العديد من الأمراض ويعزز المناعة.

وتساعد مادة السولفورافين الموجودة في البروكلي في منع نمو الخلايا السرطانية عن طريق إطلاق إنزيمات مضادة للأكسدة وإزالة السموم التي تحمي من المواد المسرطنة، لذا فأن استهلاك البروكلي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وقال كريس دامو، مدير مركز الطب التكاملي في كلية الطب بجامعة ميريلاند، إن ”هذا المركب السحري له تأثيرات مضادة للميكروبات ويتم تناوله لمحاربة الهربس والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروسات الإنفلونزا ويستخدمونه لتعزيز المناعة في ضوء فيروس كورونا“.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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