تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك
منذ ساعة
1330
تبوك (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...
أخر الأخبار
وصول أول رحلة بعد استئناف الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي
منذ دقيقة
1014
شاهد.. متظاهر يشعل النار في نفسه عن طريق الخطأ
منذ 6 دقائق
1175
غلطة سراي يحدد سعر بيع «سفيان فيغولي» للنصر
منذ 7 دقائق
1155
مصرف الراجحي يطرح 6 وظائف جديدة للرجال
منذ 9 دقائق
1208
بشكتاش التركي يقترب من التعاقد مع نجم الهلال
منذ 11 دقيقة
1224
"الشهراني" مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية بعسير
منذ 13 دقيقة
1104
أمانة جدة تدعو إلى الإلتزام بالإشتراطات الإحترازية مع بدء العمل بأنشطة المطاعم والمقاهي
منذ 19 دقيقة
1279
الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينعي فقيد الهلال «منصور الشريف»: كان نعم الرجل
منذ 19 دقيقة
1302
شاب يقتل شخصين آخرين لإقامة أحدهما علاقة محرمة مع شقيقته
منذ 20 دقيقة
787
المصلون يلتزمون بالإجراءات الإحترازية بمساجد تبوك
منذ 34 دقيقة
1342