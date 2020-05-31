تعرف على أنواع واسباب تقلصات العضلات

أميرة خالد (صدى):
كشف المتخصصون الاسباب التي تؤدي إلى التقلصات العضلات واشهرها تقلصات أثناء وبعد التمرين والتي تعود إلى الجفاف واختلال التوازن بالكهرباء أو الاضطراب العصبي المحيطي العابر، التعرق المفرط بسبب التمارين الشاقة يسبب الجفاف وفقدان السوائل كما ترتبط التقلصات أيضا بداء السكري حيث تزداد حدتها
وَتابع المتخصصون نوع آخر من التقلصات وهي الساق الليلية واسبابها غير معروفه . ومع ذلك ، قد يكون ذلك بسبب أنشطة معينة مثل وقوف الشخص كثيرًا أثناء العمل أو أداء أنشطة بدنية عالية أيضا تحدث تقلصات الساق لدى الحوامل
وأضاف المتخصصون ان هناك تقلصات تسمى تشنج الكاتب وهو تقلص لا إرادي اثناء القيام بحركات دقيقه مثل الكتابة أيضا يعود أسباب التقلصات الي مرض الكلى َوتليف الكبد