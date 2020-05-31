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تعرف على أنواع واسباب تقلصات العضلات

Time منذ 4 أيام
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تعرف على أنواع واسباب تقلصات العضلات

أميرة خالد (صدى):
كشف المتخصصون الاسباب التي تؤدي إلى التقلصات العضلات واشهرها تقلصات أثناء وبعد التمرين والتي تعود إلى الجفاف واختلال التوازن بالكهرباء أو الاضطراب العصبي المحيطي العابر، التعرق المفرط بسبب التمارين الشاقة يسبب الجفاف وفقدان السوائل كما ترتبط التقلصات أيضا بداء السكري حيث تزداد حدتها

وَتابع المتخصصون نوع آخر من التقلصات وهي الساق الليلية واسبابها غير معروفه . ومع ذلك ، قد يكون ذلك بسبب أنشطة معينة مثل وقوف الشخص كثيرًا أثناء العمل أو أداء أنشطة بدنية عالية أيضا تحدث تقلصات الساق لدى الحوامل

وأضاف المتخصصون ان هناك تقلصات تسمى تشنج الكاتب وهو تقلص لا إرادي اثناء القيام بحركات دقيقه مثل الكتابة أيضا يعود أسباب التقلصات الي مرض الكلى َوتليف الكبد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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