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موقف الأئمة والمؤذنين من التنقل للصلاة بأوقات منع التجول

Time منذ ساعتين
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موقف الأئمة والمؤذنين من التنقل للصلاة بأوقات منع التجول

الرياض (صدى):
كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الأحد، عن موقف الأئمة والمؤذنين في أوقات منع التجول لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها.

وأكد التطبيق، أن ذلك لا يتطلب الحصول على تصريح، وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى السماح بتنقله وقت الحظر لأداء الصلاة إن كان إمامًا أو مؤذنًا بمسجد خارج الحي.

وفي السياق نفسه، أجاب تطبيق " توكلنا " على التساؤل عير حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح " .

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أحدث التعليقات

يبل
العنصريه اشتغلت حبيبي ماقال شي والخبر لشد فقط اسمع الفيديو وتسمع خبر غير صحيح يكفي مرض ياصدى وتلم المرضين هنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يابو ناصر س1 من هو لاعب الاهلي الاهلي المصري وكبتن منتخب الذي بناء اول مسجد بافريقيا خيارات (ابوتريكه / ابو جستنيه / عادل امام ) الجايزه يد بلايستيشن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎
اعقب ياراع الإحتيال والنصب ...

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