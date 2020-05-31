الناخبون يهددون عرش أردوغان

أنقرة (صدى):
أظهرت نتائج استطلاع للرأي عن تراجع نسبة من يرغبون في التصويت لصالح الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان إلى 39%، ما ينذر بخسارته في أول انتخابات رئاسية.
وأجرت الاستطلاع شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، حول اتجاهات الجماهير بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة.
وتشير النتائج إلى أن فرص أردوغان في الفوز بالرئاسة تتراجع أمام رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، إذا ما خاض الأخير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأظهرت النتائج أن نسبة من يختارون إمام أوغلو بلغت 45.5%، في حين ظل معدل تصويت أردوغان عند 40.4%.
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