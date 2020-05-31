حديث مسرب لحمد بن خليفة " يلعن " أوباما ويصفه بالعبد

ماجد القزيز (صدى):
كشف مقطع مسرب لحديث حمد بن خليفة آل ثاني عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن الوجه العنصري القطري ضد ذوي البشرة السمراء، الذي طالما حاول تنظيم " الحمدين " مداراته، متشدقا بحقوق الإنسان وغيرها من المبادئ التي يفتقرها.
ويقول ابن خليفة لمعمر القذافي، في حديثه العنصري عن أوباما: " هذا العبد الله يلعنه، هذا تافه ".
ونشر المعارض القطري خالد الهيل المقطع المسرب، تزامنًا مع الوقت الذي تنتفض فيه أمريكا حاليًا ضد العنصرية، متسائلا: " هل مازال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء؟ ".
وتشهد أمريكا احتجاجات عنيفة غضبا لوفاة مواطن أعزل من أصول أفريقية لدى اعتقاله من قبل الشرطة، في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل الجيش إذا لم تتمكن السلطات المحلية في الولايات من التعامل مع الأمر.
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