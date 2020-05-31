نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعتين
Views 1754
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل ، القصيم ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , الرياض , المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير , جازان و منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير الشمالي
يا أختي عيدي سماع المقطع مرة ومرتين وراح تفهمين
د محمد ماجد بخش
الطيف نتاج حث مغناطيسي لمجموع نووي
د محمد ماجد بخش
كما أوضح د ماجد بخش كل النتائج لبحوثه تقرر تقارب الأنوية على حساب تمثيل ثقلها بتمثيل ثقل جديد يمثل الفراغ المغناطيسي الناشيء حولها التحول من ثبات ثقالي فراغي إلى ثبات آخر بتحكم الجذب النووي المغناطيسي وليس الفراغي الإلكتروني الممثل حيث الوحدات منسوبة لدرجات ثبات وحدات العناصر وليست سوى تكتلات نووية في إطار مغناطيسي موحدين.
القرشي
الحضور فقط من اجل إستلام ملفاتهم وشهاداتهم وجميع الاوراق التي بموجبها يتم قبولهم في الجامعات وليس حضورهم من اجل الدراسة . أما بخصوص الطلاب والطالبات الذين يريدون ان يدخلوا الاختبار البديل من أجل تحسين معدلاتهم المتدنية فهم فقط من يحضرون للمدارس ويتم إختبارهم وهذا الاختبار إختياري لمن اراد أن يحسن من معدله وليس للجميع .
د محمد ماجد بخش
أصبح آينشتاين بحلول عام 1926 غير متسامح أبدًا مع التفسير الاحتمالي لميكانيكا الكم وسيبتعد عنه إلى الأبد. ... أوضح آينشتاين ذلك عندما رد على رسالة ماكس برون (1822-1970) إذ قال: «نظرية الكم مبهرة، لكن صوتًا داخليًا يخبرني أنها ليست الشيء الحقيقي بعد. إنها تُنتج حقائق ولكنها لا تقربنا إلى الله.

أخر الأخبار

نائبة عمدة ليفربول تضحي بمنصبها بسبب عيد ميلادها
نائبة عمدة ليفربول تضحي بمنصبها بسبب عيد ميلادها
Time منذ دقيقتين Views 12
معاناة سيدة هجرها زوجها ورفض تطليقها منذ 5 سنوات
معاناة سيدة هجرها زوجها ورفض تطليقها منذ 5 سنوات
Time منذ 14 دقيقة Views 159
شاحنة تحمل أشخاصا على طريق جبلي ضيق
شاحنة تحمل أشخاصا على طريق جبلي ضيق
Time منذ 24 دقيقة Views 259
مختل عقليا يسدد عدة طعنات لشخص
مختل عقليا يسدد عدة طعنات لشخص
Time منذ 25 دقيقة Views 222
خالد البلطان : الحمدلله عدنا الى المساجد
خالد البلطان : الحمدلله عدنا الى المساجد
Time منذ 27 دقيقة Views 274
الناخبون يهددون عرش أردوغان
الناخبون يهددون عرش أردوغان
Time منذ 36 دقيقة Views 1382
أغرب عادات الملكة إليزابيث على طاولة الطعام
أغرب عادات الملكة إليزابيث على طاولة الطعام
Time منذ ساعة Views 553
بالفيديو..سيارات الشرطة الأمريكية تدهس المتظاهرين في احتجاجات مقتل جورج فلويد
بالفيديو..سيارات الشرطة الأمريكية تدهس المتظاهرين في احتجاجات مقتل جورج فلويد
Time منذ ساعة Views 2254
حديث مسرب لحمد بن خليفة " يلعن " أوباما ويصفه بالعبد
حديث مسرب لحمد بن خليفة " يلعن " أوباما ويصفه بالعبد
Time منذ ساعة Views 4410
وزيرة الإعلام اللبنانية تخطف الأنظار
وزيرة الإعلام اللبنانية تخطف الأنظار
Time منذ ساعتين Views 1485