فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام

القدس (صدى):
صدم المحلل السياسي الفلسطيني باسم الجاغوب، أحد أبواق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بكشفه عن ما قدمته تركيا لفلسطين.
وكان الباحث التركي جاهد توز، قد قال إن " القدس بالنسبة لتركيا خط أحمر " ،ليرد عليه المحلل الفلسطيني، قائلا: " تركيا لم تقدم لفلسطين سوى الصراخ والضجيج والمساعدة في الانقسام الفلسطيني وتفتيت للدول العربية " .
وتابع: " يحزني كفلسطيني أن الإسرائيلي يدخل تركيا دون فيزا بينما الفلسطيني يحتاج لفيزا " .
وتبقي تركيا علاقاتها الدبلوماسية الدافئة مع إسرائيل، لكن أردوغان، يحرص على إبداء عداء "كلامي" بين الفينة والأخرى متاجرا بالقضية الفلسطينية.