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فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام

Time منذ 21 دقيقة
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فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام

القدس (صدى):
صدم المحلل السياسي الفلسطيني باسم الجاغوب، أحد أبواق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بكشفه عن ما قدمته تركيا لفلسطين.

وكان الباحث التركي جاهد توز، قد قال إن " القدس بالنسبة لتركيا خط أحمر " ،ليرد عليه المحلل الفلسطيني، قائلا: " تركيا لم تقدم لفلسطين سوى الصراخ والضجيج والمساعدة في الانقسام الفلسطيني وتفتيت للدول العربية " .

وتابع: " يحزني كفلسطيني أن الإسرائيلي يدخل تركيا دون فيزا بينما الفلسطيني يحتاج لفيزا " .

وتبقي تركيا علاقاتها الدبلوماسية الدافئة مع إسرائيل، لكن أردوغان، يحرص على إبداء عداء "كلامي" بين الفينة والأخرى متاجرا بالقضية الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
الملل
موضوع مكرر مكرر بس من باب العدل ان نقرأ رد نادي الاهلي بالامس ال الشيخ يبوس محمود خطيب يعني هو اللي حاشر خشمه معهم
ابو عمار
حسبي الله عليه
سعد الغامدي
سبحان الله كمية عنصريه ناس تدخل بس تسب وهي ما فتحت حتى المقطع الرجل ماسب ولا تهكم ولم يثير الرعب مثل ما قال الصحفي الفاضل الرجل قال تطلع من بيتها بفرض الخروج فقط ماهي خارجه لظروره ما هو عارف وش يبغى اصلآ
ابو عمار
ما ذكره الفلسطيني حقيقة علاقة اوردغان باسرائيل ولم يقدم لفلسطين شي يذكر

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