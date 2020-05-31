الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على ركاب الحافلات بين المدن.
وفيما يلي الإجراءات التي يتضمنها البروتوكول الوقائي المطبق على قطاع النقل البري:
-استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر.
-اقتصار دخول المحطة على حملة التذاكر والموظفين المصرح بهم.
-فحص درجة الحرارة عند بوابة الدخول للمحطة.
-منع من تزيد درجة حرارتهم عن 38 من الدخول.
-ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.
-حمل الركاب لأمتعتهم بأنفسهم.
-اتباع الملصقات الأرضية للمحافظة على التباعد الجسدي.
-ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا.
-التزام الراكب بذات المقعد طوال الرحلة.
-السماح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس سويًا وحجز المقاعد مسبقا.
-استخدام التذاكر الإلكترونية فقط للتصريح بصعود الحافلات.
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