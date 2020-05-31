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الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا

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الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على ركاب الحافلات بين المدن.

وفيما يلي الإجراءات التي يتضمنها البروتوكول الوقائي المطبق على قطاع النقل البري:

-استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر.

-اقتصار دخول المحطة على حملة التذاكر والموظفين المصرح بهم.

-فحص درجة الحرارة عند بوابة الدخول للمحطة.

-منع من تزيد درجة حرارتهم عن 38 من الدخول.

-ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

-حمل الركاب لأمتعتهم بأنفسهم.

-اتباع الملصقات الأرضية للمحافظة على التباعد الجسدي.

-ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا.

-التزام الراكب بذات المقعد طوال الرحلة.

-السماح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس سويًا وحجز المقاعد مسبقا.

-استخدام التذاكر الإلكترونية فقط للتصريح بصعود الحافلات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
الملل
موضوع مكرر مكرر بس من باب العدل ان نقرأ رد نادي الاهلي بالامس ال الشيخ يبوس محمود خطيب يعني هو اللي حاشر خشمه معهم
ابو عمار
حسبي الله عليه
سعد الغامدي
سبحان الله كمية عنصريه ناس تدخل بس تسب وهي ما فتحت حتى المقطع الرجل ماسب ولا تهكم ولم يثير الرعب مثل ما قال الصحفي الفاضل الرجل قال تطلع من بيتها بفرض الخروج فقط ماهي خارجه لظروره ما هو عارف وش يبغى اصلآ
ابو عمار
ما ذكره الفلسطيني حقيقة علاقة اوردغان باسرائيل ولم يقدم لفلسطين شي يذكر

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