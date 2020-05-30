" الاتحاد الآسيوي " يستعيد ذكريات جيل الهلال

طلال الغامدي (صدى):
قام الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستعادة ذكريات جيل الهلال في الفترة ما بين 1998 حتى 2002، حيث وصف إياه بأحد أفضل فرق القارة على مر تاريخها، بعد فوزه بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية.
واستطاع الفريق الهلالي تحقيق لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، ولقبين في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ولقبين في كأس السوبر الآسيوية، إلى جانب لقبين في الدوري السعودي، ولقب بكأس ولي العهد.
وتولى المدربون تدريب الفريق خلال تلك الحقبة، مثل إيلي باليسي، حيث حضر كل من راينر هولمان وخليل الزياني ولوري ساندري وأنغيل يوردانيسكو وسافيت سوسيتش وأرتور جورج وفرانسيسكو ماتورانا.
ووجد في التشكيلة عددا كبيرا من أبرز النجوم، مثل قائد الفريق سامي الجابر، نواف التمياط، أحمد الدوخي، الحارس الأسطوري محمد الدعيع، ومحمد الشلهوب.
وكشف الآسيوي عن البطولات التي فاز بها الهلال بالتفصيل حينها، مع الإشارة إلى لقب الأندية الآسيوية أبطال الدوري مع الألفية الجديدة، ودخل الهلال ضد حامل اللقب، جوبيلو إيواتا ليحقق الفوز ويتوج ببطولة آسيوية لا تنسى.