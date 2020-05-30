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" الاتحاد الآسيوي " يستعيد ذكريات جيل الهلال

الأخبار
Time منذ 4 ساعات
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" الاتحاد الآسيوي " يستعيد ذكريات جيل الهلال

طلال الغامدي (صدى):
قام الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستعادة ذكريات جيل الهلال في الفترة ما بين 1998 حتى 2002، حيث وصف إياه بأحد أفضل فرق القارة على مر تاريخها، بعد فوزه بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

واستطاع الفريق الهلالي تحقيق لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، ولقبين في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ولقبين في كأس السوبر الآسيوية، إلى جانب لقبين في الدوري السعودي، ولقب بكأس ولي العهد.

وتولى المدربون تدريب الفريق خلال تلك الحقبة، مثل إيلي باليسي، حيث حضر كل من راينر هولمان وخليل الزياني ولوري ساندري وأنغيل يوردانيسكو وسافيت سوسيتش وأرتور جورج وفرانسيسكو ماتورانا.

ووجد في التشكيلة عددا كبيرا من أبرز النجوم، مثل قائد الفريق سامي الجابر، نواف التمياط، أحمد الدوخي، الحارس الأسطوري محمد الدعيع، ومحمد الشلهوب.

وكشف الآسيوي عن البطولات التي فاز بها الهلال بالتفصيل حينها، مع الإشارة إلى لقب الأندية الآسيوية أبطال الدوري مع الألفية الجديدة، ودخل الهلال ضد حامل اللقب، جوبيلو إيواتا ليحقق الفوز ويتوج ببطولة آسيوية لا تنسى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
الملل
موضوع مكرر مكرر بس من باب العدل ان نقرأ رد نادي الاهلي بالامس ال الشيخ يبوس محمود خطيب يعني هو اللي حاشر خشمه معهم
ابو عمار
حسبي الله عليه
سعد الغامدي
سبحان الله كمية عنصريه ناس تدخل بس تسب وهي ما فتحت حتى المقطع الرجل ماسب ولا تهكم ولم يثير الرعب مثل ما قال الصحفي الفاضل الرجل قال تطلع من بيتها بفرض الخروج فقط ماهي خارجه لظروره ما هو عارف وش يبغى اصلآ
ابو عمار
ما ذكره الفلسطيني حقيقة علاقة اوردغان باسرائيل ولم يقدم لفلسطين شي يذكر

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