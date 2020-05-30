نائب تونسي يحرج "الغنوشي" بعد وصف تركيا بالمحرر ليس مستعمر (فيديو)

تونس (صدى):
أثار راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي غضبًا باتخاذه صف تركيا المحتلة لليبيا وسوريا ووصفها بالمحرر.
وظهر فيديو للغنوشي وهو يقول سنان باشا التركي العثماني حرر تونس،هو محرر وليس مستعمر؛ ليرد النائب عماد جبريل عليه بقوة قاصفًا جبهته:"الأتراك هم من باع تونس للإستعمار الفرنسي، وليس لتركيا فضل علينا".
وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، عن جمع 80 ألف توقيع مرشحة لتصل أكثر من 100 ألف توقيع قبل نهاية الأسبوع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، بعد إقدامه على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على ما اعتبره «انتصارا» في ليبيا .