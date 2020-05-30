نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نائب تونسي يحرج "الغنوشي" بعد وصف تركيا بالمحرر ليس مستعمر (فيديو)

Time منذ 5 ساعات
Views 2365
Comment 3
نائب تونسي يحرج "الغنوشي" بعد وصف تركيا بالمحرر ليس مستعمر (فيديو)

تونس (صدى):
أثار راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي غضبًا باتخاذه صف تركيا المحتلة لليبيا وسوريا ووصفها بالمحرر.

وظهر فيديو للغنوشي وهو يقول سنان باشا التركي العثماني حرر تونس،هو محرر وليس مستعمر؛ ليرد النائب عماد جبريل عليه بقوة قاصفًا جبهته:"الأتراك هم من باع تونس للإستعمار الفرنسي، وليس لتركيا فضل علينا".

وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، عن جمع 80 ألف توقيع مرشحة لتصل أكثر من 100 ألف توقيع قبل نهاية الأسبوع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، بعد إقدامه على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على ما اعتبره «انتصارا» في ليبيا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
الملل
موضوع مكرر مكرر بس من باب العدل ان نقرأ رد نادي الاهلي بالامس ال الشيخ يبوس محمود خطيب يعني هو اللي حاشر خشمه معهم
ابو عمار
حسبي الله عليه
سعد الغامدي
سبحان الله كمية عنصريه ناس تدخل بس تسب وهي ما فتحت حتى المقطع الرجل ماسب ولا تهكم ولم يثير الرعب مثل ما قال الصحفي الفاضل الرجل قال تطلع من بيتها بفرض الخروج فقط ماهي خارجه لظروره ما هو عارف وش يبغى اصلآ
ابو عمار
ما ذكره الفلسطيني حقيقة علاقة اوردغان باسرائيل ولم يقدم لفلسطين شي يذكر

أخر الأخبار

فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام
فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام
Time منذ 20 دقيقة Views 1300
الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا
الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا
Time منذ 40 دقيقة Views 1467
مشاهد من رحاب المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر
مشاهد من رحاب المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر
Time منذ ساعة Views 2929
مولود يعود للحياة قبل دفنه بدقائق
مولود يعود للحياة قبل دفنه بدقائق
Time منذ ساعة Views 822
رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري
رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري
Time منذ ساعتين Views 2585
بالصور..فتح أبواب ساحات المسجد النبوي لاستقبال المصلين لصلاة الفجر
بالصور..فتح أبواب ساحات المسجد النبوي لاستقبال المصلين لصلاة الفجر
Time منذ ساعتين Views 2901
بالفيديو..مطالب بضبط سيدة تهكمت على رجال الحرس الوطني: " يتميلحون "
بالفيديو..مطالب بضبط سيدة تهكمت على رجال الحرس الوطني: " يتميلحون "
Time منذ 3 ساعات Views 6018
تغريم رئيس وزراء رومانيا لظهوره بدون كمامة
تغريم رئيس وزراء رومانيا لظهوره بدون كمامة
Time منذ 3 ساعات Views 1915
بالفيديو..مقيمة بمصر تلقن ريم الشمري درسًا بعد إساءتها للوافدين
بالفيديو..مقيمة بمصر تلقن ريم الشمري درسًا بعد إساءتها للوافدين
Time منذ 3 ساعات Views 2498
توضيح من وزير التعليم بشأن عودة العمل في المدارس الثانوية
توضيح من وزير التعليم بشأن عودة العمل في المدارس الثانوية
Time منذ 4 ساعات Views 4844