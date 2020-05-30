الأمير يوضح مدى شرعية مفاوضات النصر مع السومة 

نواف السالم (صدى):
تحدث القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، أحمد الأمير، عن قانونية مفاوضات نادي النصر، مع مهاجم نادي الأهلي، السوري عمر السومة.
وأضاف الأمير عبر حسابه على موقع " تويتر ": " تصلني عدة استفسارات بخصوص مفاوضات النصر مع السومة، وهو في الفترة المحمية في مرحلة سابقة وهل كانت شرعية أم لا؟ ".
ولفت: " المفاوضات كانت شرعية وذلك لكون السومة قد أخبر ناديه برغبته في الرحيل وأخذ الموافقة منهم على ذلك ".
وتابع أنه كان قريبًا من مغادرة الأهلي بعدما حُرم من فرصة أن يكون هدافًا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرابع على التوالي.