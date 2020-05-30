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الأمير يوضح مدى شرعية مفاوضات النصر مع السومة 

Time منذ دقيقتين
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الأمير يوضح مدى شرعية مفاوضات النصر مع السومة 

نواف السالم (صدى):
تحدث القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، أحمد الأمير، عن قانونية مفاوضات نادي النصر، مع مهاجم نادي الأهلي، السوري عمر السومة.

وأضاف الأمير عبر حسابه على موقع " تويتر ": " تصلني عدة استفسارات بخصوص مفاوضات النصر مع السومة، وهو في الفترة المحمية في مرحلة سابقة وهل كانت شرعية أم لا؟ ".

ولفت: " المفاوضات كانت شرعية وذلك لكون السومة قد أخبر ناديه برغبته في الرحيل وأخذ الموافقة منهم على ذلك ".

وتابع أنه كان قريبًا من مغادرة الأهلي بعدما حُرم من فرصة أن يكون هدافًا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرابع على التوالي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤔🤔🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعين الي بيتزوجها لاكبرت لاسكت فم أشتغل الثاني🤕
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قذرين كلهم
د محمد ماجد بخش
من الناحية البيولوجية فقد وجد باحثون آثارا كمومية على الكائنات الحية، حيث تشير الأدلة أنّ النظم البيولوجية تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم في عدة جوانب، عملية البناء الضوئي على سبيل المثال، حيث تساهم التأثيرات الكمية على تحويل أشعة الشمس لصنع السكريات في عملية التمثيل الضوئي، لاحظ العلماء أيضًا أنّ الطيور المهاجرة لديها بوصلة كمّية خاصة، تمكّنها من استغلال المجال المغناطيسي للأرض والملاحة، كما أنّ حاسة الشم لدى الإنسان تستند على إحدى أهم خصائص ميكانيكا الكم، فقد كان يُعتقد أنّ حاسّة الشم تعتمد على شكل الجزيئات، لكنّ النظرية الجديدة التي وضعها العالم لوكا تورين، تقول إنّ اهتزازات الجزيئات هي المسؤولة عن حاسة الشم، واختلاف الاهتزاز يؤدي إلى اختلاف الرائحة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان دعت عليهم السلحفاة

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