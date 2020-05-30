البي بي سي تتجاهل الكوارث القطرية وتتصيد الأخطاء للإمارات (فيديو)

وكالات (صدى):
ضربت قناة البي بي سي بالمصداقية والشفافية عرض الحائط بعد تجاهلها بتعمد للكوارث التي تقع في قطر وبريطانيا على خلفية أزمة كورونا وتسريحهم للعديد من الموظفين من أبناء الوطن والأجانب دون وجه حق.
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه البي بي سي ما يحدث على الأراضي البريطانية وقطر، قررت تضخيم حدث في الإمارات لتشويه صورة المؤسسات لديها.
واستضافت البي بي سي لطيفة بوعرفة هي مغربية تم فصلها على حد زعمها بعد عامين من العمل بعد أزمة كورونا؛ حيث سلطت الضوء على الواقعة وضخمت الأمر بشكل بعيد كل البعد من المهنية التي تتغنى بها.