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وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا كمستعمرات الجذام

Time منذ 53 دقيقة
Views 1454
وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا كمستعمرات الجذام

روما (صدى):
قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده لن تُعامل معاملة مستعمرات المصابين بالجذام، متعهداً باستقبال حار للسائحين هذا الصيف ومحذرا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من مغبة إقصاء الإيطاليين التفاصيل في هذه التغطية المباشرة.

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، دول الاتحاد الأوروبي من مغبة إقصاء الإيطاليين، مؤكدا أن بلاده لن تُعامل معاملة مستعمرات المصابين بالجذام، متعهدا باستقبال حار للسائحين هذا الصيف.  

وتعيد الدول الأوروبية فتح حدودها بحذر مع تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء القارة، ومن المقرر أن تسمح إيطاليا بعودة السياحة اعتبارا من 15 يونيو.

وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء الأبواب مغلقة في وجه زوار من دول عانت من أعداد إصابات ووفيات مرتفعة بالمرض على نحو خاص

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤔🤔🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعين الي بيتزوجها لاكبرت لاسكت فم أشتغل الثاني🤕
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قذرين كلهم
د محمد ماجد بخش
من الناحية البيولوجية فقد وجد باحثون آثارا كمومية على الكائنات الحية، حيث تشير الأدلة أنّ النظم البيولوجية تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم في عدة جوانب، عملية البناء الضوئي على سبيل المثال، حيث تساهم التأثيرات الكمية على تحويل أشعة الشمس لصنع السكريات في عملية التمثيل الضوئي، لاحظ العلماء أيضًا أنّ الطيور المهاجرة لديها بوصلة كمّية خاصة، تمكّنها من استغلال المجال المغناطيسي للأرض والملاحة، كما أنّ حاسة الشم لدى الإنسان تستند على إحدى أهم خصائص ميكانيكا الكم، فقد كان يُعتقد أنّ حاسّة الشم تعتمد على شكل الجزيئات، لكنّ النظرية الجديدة التي وضعها العالم لوكا تورين، تقول إنّ اهتزازات الجزيئات هي المسؤولة عن حاسة الشم، واختلاف الاهتزاز يؤدي إلى اختلاف الرائحة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان دعت عليهم السلحفاة

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