وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا كمستعمرات الجذام

روما (صدى):
قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده لن تُعامل معاملة مستعمرات المصابين بالجذام، متعهداً باستقبال حار للسائحين هذا الصيف ومحذرا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من مغبة إقصاء الإيطاليين التفاصيل في هذه التغطية المباشرة.
حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، دول الاتحاد الأوروبي من مغبة إقصاء الإيطاليين، مؤكدا أن بلاده لن تُعامل معاملة مستعمرات المصابين بالجذام، متعهدا باستقبال حار للسائحين هذا الصيف.
وتعيد الدول الأوروبية فتح حدودها بحذر مع تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء القارة، ومن المقرر أن تسمح إيطاليا بعودة السياحة اعتبارا من 15 يونيو.
وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء الأبواب مغلقة في وجه زوار من دول عانت من أعداد إصابات ووفيات مرتفعة بالمرض على نحو خاص