قرارات جديدة بشأن "مينيابوليس" الأمريكية 

واشنطن (صدى):
تحدث حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز عن التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطني في الولاية على خلفية احتجاجات واسعة النطاق في مدينة مينيابوليس.
وأوضح الحرس الوطني في الولاية أن هذا الإجراء لم يتخذ منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن الأولوية القصوى تكمن الآن في استعادة النظام في شوارع مينيابوليس.
وأبان أن ما شهدته المدينة الليلة الماضية من الاحتجاجات وأعمال الشغب والنهب والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تعد له أي علاقة بمقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.
وتابع الحاكم أن عناصر الأمن واجهت الليلة الماضية عبوات ناسفة يدوية الصنع، محملا جماعات ذات مستوى تنظيم عال المسؤولية عن اتباع استراتيجية ممنهجة بغية منع السلطات في الحفاظ على النظام، لافتا إلى أن 80% من المتظاهرين في مينيابوليس لم يكونوا من السكان المحليين بل جاؤوا من مناطق أخرى.