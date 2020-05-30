نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

لجين عمران تحلم بغد أفضل

Time منذ 50 دقيقة
Views 1259
Comment 1
لجين عمران تحلم بغد أفضل
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤔🤔🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعين الي بيتزوجها لاكبرت لاسكت فم أشتغل الثاني🤕
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قذرين كلهم
د محمد ماجد بخش
من الناحية البيولوجية فقد وجد باحثون آثارا كمومية على الكائنات الحية، حيث تشير الأدلة أنّ النظم البيولوجية تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم في عدة جوانب، عملية البناء الضوئي على سبيل المثال، حيث تساهم التأثيرات الكمية على تحويل أشعة الشمس لصنع السكريات في عملية التمثيل الضوئي، لاحظ العلماء أيضًا أنّ الطيور المهاجرة لديها بوصلة كمّية خاصة، تمكّنها من استغلال المجال المغناطيسي للأرض والملاحة، كما أنّ حاسة الشم لدى الإنسان تستند على إحدى أهم خصائص ميكانيكا الكم، فقد كان يُعتقد أنّ حاسّة الشم تعتمد على شكل الجزيئات، لكنّ النظرية الجديدة التي وضعها العالم لوكا تورين، تقول إنّ اهتزازات الجزيئات هي المسؤولة عن حاسة الشم، واختلاف الاهتزاز يؤدي إلى اختلاف الرائحة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان دعت عليهم السلحفاة

أخر الأخبار

الأمير يوضح مدى شرعية مفاوضات النصر مع السومة 
الأمير يوضح مدى شرعية مفاوضات النصر مع السومة 
Time منذ دقيقة Views 1051
كورونا يصيب أمير بلجيكي أثناء حضوره حفلا في إسبانيا
كورونا يصيب أمير بلجيكي أثناء حضوره حفلا في إسبانيا
Time منذ 19 دقيقة Views 294
البي بي سي تتجاهل الكوارث القطرية وتتصيد الأخطاء للإمارات (فيديو)
البي بي سي تتجاهل الكوارث القطرية وتتصيد الأخطاء للإمارات (فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1377
شاهد.. وافد يزعم فراغ أرفف سوبر ماركت شهير من السلع ويثير الرعب بالمملكة
شاهد.. وافد يزعم فراغ أرفف سوبر ماركت شهير من السلع ويثير الرعب بالمملكة
Time منذ 35 دقيقة Views 2499
لجين عمران تحلم بغد أفضل
لجين عمران تحلم بغد أفضل
Time منذ 50 دقيقة Views 1259
وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا كمستعمرات الجذام
وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا كمستعمرات الجذام
Time منذ 52 دقيقة Views 1450
عفوية الفنان خالد عبدالرحمن
عفوية الفنان خالد عبدالرحمن
Time منذ 54 دقيقة Views 484
ردة فعل اعلامية قبل الذهاب للدوام
ردة فعل اعلامية قبل الذهاب للدوام
Time منذ 54 دقيقة Views 461
تمساح يفترس ثعبان
تمساح يفترس ثعبان
Time منذ 55 دقيقة Views 698
نصيحة مفيدة
نصيحة مفيدة
Time منذ 56 دقيقة Views 423