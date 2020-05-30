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لجين عمران تحلم بغد أفضل
منذ 50 دقيقة
1259
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤔🤔🤔
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعين الي بيتزوجها لاكبرت لاسكت فم أشتغل الثاني🤕
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قذرين كلهم
د محمد ماجد بخش
من الناحية البيولوجية فقد وجد باحثون آثارا كمومية على الكائنات الحية، حيث تشير الأدلة أنّ النظم البيولوجية تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم في عدة جوانب، عملية البناء الضوئي على سبيل المثال، حيث تساهم التأثيرات الكمية على تحويل أشعة الشمس لصنع السكريات في عملية التمثيل الضوئي، لاحظ العلماء أيضًا أنّ الطيور المهاجرة لديها بوصلة كمّية خاصة، تمكّنها من استغلال المجال المغناطيسي للأرض والملاحة، كما أنّ حاسة الشم لدى الإنسان تستند على إحدى أهم خصائص ميكانيكا الكم، فقد كان يُعتقد أنّ حاسّة الشم تعتمد على شكل الجزيئات، لكنّ النظرية الجديدة التي وضعها العالم لوكا تورين، تقول إنّ اهتزازات الجزيئات هي المسؤولة عن حاسة الشم، واختلاف الاهتزاز يؤدي إلى اختلاف الرائحة.
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان دعت عليهم السلحفاة
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