ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 

وكالات (صدى):
تأثر نادي ريال مدريد بتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث أن اللعب دون جمهور يؤدي لمزيد من تراجع الإيرادات مما يعني أن الفريق يعيش أزمة اقتصادية.
ونجحت الإدارة في إقناع اللاعبين والأطر التقنية لخفض رواتبهم لكن الإيرادات، حيث يتوقع أن تتراجع بمبلغ يصل إلى 150 مليون يورو وهو مبلغ كبير يؤثر على الفريق.
وجاء تراجع الإيرادات بسبب اللعب دون جمهور وإغلاق ملعب سانتياغو بيرنابيو وهو ما يؤدي لغياب عائدات التذاكر والإشهار في الملعب وعائدات متاجرة.
وكانت إدارة ريال مدريد تراقب عدة لاعبين أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالانتد والفرنسي إدواردو كامافينغا لكن الثنائي قد يستمر مع فريقيهما بروسيا دورتموند ورين لموسم إضافي، كما توجد على الطاولة عدة أسماء أخرى.