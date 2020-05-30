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ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 

Time منذ 30 دقيقة
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ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 

وكالات (صدى):
تأثر نادي ريال مدريد بتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث أن اللعب دون جمهور يؤدي لمزيد من تراجع الإيرادات مما يعني أن الفريق يعيش أزمة اقتصادية.

ونجحت الإدارة في إقناع اللاعبين والأطر التقنية لخفض رواتبهم لكن الإيرادات، حيث يتوقع أن تتراجع بمبلغ يصل إلى 150 مليون يورو وهو مبلغ كبير يؤثر على الفريق.

وجاء تراجع الإيرادات بسبب اللعب دون جمهور وإغلاق ملعب سانتياغو بيرنابيو وهو ما يؤدي لغياب عائدات التذاكر والإشهار في الملعب وعائدات متاجرة.

وكانت إدارة ريال مدريد تراقب عدة لاعبين أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالانتد والفرنسي إدواردو كامافينغا لكن الثنائي قد يستمر مع فريقيهما بروسيا دورتموند ورين لموسم إضافي، كما توجد على الطاولة عدة أسماء أخرى.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
اقترح الصلح بين المصارنه والجوايته...بس ابك كيف...؟ نزوج ريم الشمري للمعلم طولبه بسطويسي ... بحيث تكون الملكه بحولي ... والدوخلة بوكالة البلح .. وكذا دئيأنا بزيتنا
ابو محمد 😎
ياليت تقصون لسانه ..
د محمد ماجد بخش
كيف نتأكد من ذلك ؟¿؟¿
د محمد ماجد بخش
هي حجم مادة الجرام مكرر فيه عدد انوية فراغية مساوية لمعامل المادة المغناطيسية الفراغي الممثل للجرام
د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!

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