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جامعة الإمام توضح ملابسات الخلل التقني بنظام الاختبارات الإلكترونية

Time منذ ساعة
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جامعة الإمام توضح ملابسات الخلل التقني بنظام الاختبارات الإلكترونية

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنها أجرت مراجعة وتدقيق لنتائج الاختبارات الإلكترونية مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وأضاف، في بيان لها، أن المراجعة أسفرت عن اكتشاف خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الإطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة.

وأكدت أنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

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