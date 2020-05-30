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جامعة قطرية تثير الغضب بعمل غير أخلاقي 

Time منذ 59 دقيقة
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جامعة قطرية تثير الغضب بعمل غير أخلاقي 

ماجد القزيز (صدى):
أثارت فضيحة بيع مقاعد دراسية مخصصة للفصل الصيفي في جامعة قطر موجة من الغضب والاستياء بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاج " بيع كراسي جامعة قطر " الترند بعد استنكار من قبل رواد التواصل بشأن بيع مقاعد الفصل الصيفي التي عادة ما تكون محدودة.

واتضح أن البيع يتم عبر تسجيل طالب نفسه في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل بسبب وصول عدد الطلاب إلى العدد المطلوب، ينسحب ليمكن طالب آخر من التسجيل مقابل مبلغ مالي.

واستهجن رواد التواصل من انتشار بيع كراسي بالجامعة، بينما ألقى بعضهم اللوم على الجامعة، في حين طالب آخرون بمحاسبة الطلبة المتورطين في الفضيحة.

وأوضحت إدارة جامعة قطر أن ما حدث خرقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

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