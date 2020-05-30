جامعة قطرية تثير الغضب بعمل غير أخلاقي 

ماجد القزيز (صدى):
أثارت فضيحة بيع مقاعد دراسية مخصصة للفصل الصيفي في جامعة قطر موجة من الغضب والاستياء بمنصات التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشتاج " بيع كراسي جامعة قطر " الترند بعد استنكار من قبل رواد التواصل بشأن بيع مقاعد الفصل الصيفي التي عادة ما تكون محدودة.
واتضح أن البيع يتم عبر تسجيل طالب نفسه في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل بسبب وصول عدد الطلاب إلى العدد المطلوب، ينسحب ليمكن طالب آخر من التسجيل مقابل مبلغ مالي.
واستهجن رواد التواصل من انتشار بيع كراسي بالجامعة، بينما ألقى بعضهم اللوم على الجامعة، في حين طالب آخرون بمحاسبة الطلبة المتورطين في الفضيحة.
وأوضحت إدارة جامعة قطر أن ما حدث خرقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.