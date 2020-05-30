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ريم الشمري أمام القضاء بعد إهانة الوافدين المصريين بالكويت

Time منذ ساعة
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ريم الشمري أمام القضاء بعد إهانة الوافدين المصريين بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شمس عن سعيها لمقاضاة نجمة السوشيال الكويتية ريم الشمري بعد إهانة المصريين بالكويت.

وتقدمت شمس عن طريق محاميها عمرو عبد السلام ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد المواطنة الكويتية .

وقالت الفنانة المصرية في بلاغها إن "الشمري" قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الأيام الماضية وعلى فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم ؛ حيث وصفتهم بالخدامين والمأجورين لخدمة الشعب الكويتي.

وقالت "الشمري" : المصريين أوسخ جالية موجودة على أرض الكويت"؛ حيث حرضت عليهم في فيديو عنصري أثار استفزاز العرب ليس المصريين فقط.

بالفيديو.. هجوم واسع على «ريم الشمري» الكويتية بعد إساءتها للمصريين ووصفهم بـ «الخدامين»

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

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