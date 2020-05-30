ريم الشمري أمام القضاء بعد إهانة الوافدين المصريين بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شمس عن سعيها لمقاضاة نجمة السوشيال الكويتية ريم الشمري بعد إهانة المصريين بالكويت.
وتقدمت شمس عن طريق محاميها عمرو عبد السلام ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد المواطنة الكويتية .
وقالت الفنانة المصرية في بلاغها إن "الشمري" قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الأيام الماضية وعلى فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم ؛ حيث وصفتهم بالخدامين والمأجورين لخدمة الشعب الكويتي.
وقالت "الشمري" : المصريين أوسخ جالية موجودة على أرض الكويت"؛ حيث حرضت عليهم في فيديو عنصري أثار استفزاز العرب ليس المصريين فقط.