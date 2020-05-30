إيران متهمة بالتنصت على المسافرين عبر جوازات سفرهم

طهران (صدى):
تعرضت لاتهامات بالتنصت على المسافرين، عبر زرع رقائق إلكترونية في جوازات سفرهم.
ونفى مسؤول شرطة الجوازات بقوات الأمن الإيرانية، العقيد صادق رضا دوست، ما تردد بشأن تعقب الأشخاص والتصنت عليهم عن طريق زرع رقاقة في جوازات سفر المسافرين أمر غير صحيح.
ولفت إلي أن إيران مثلها مثل دول العالم التي تمتلك جوازات سفر إلكترونية، ولهذا يتم زرع رقاقة في جواز السفر، والتي تساعد السلطات في التعريف بأنواع الجوازات وضمان عدم تزويرها.
ورأى المسؤول الأمني، أن النشطاء الإيرانيين الذين تحدثوا عن التصنت غير المتخصصين والجهلة، مبينا أن هذه الأقاويل بمثابة شيطنة في مواقع العالم الافتراضي.
وأوضح صحاب حساب " بوف كور " على " تويتر ": "أن هذا النفي كاذب، إذ إن الأمر يتم بالفعل ".
وعقب مواطن يدعى ساسان، قائلًا إن الخبرة والتجربة تقول إن كل ما تنفيه الحكومة ربما يكون صحيحًا وحقيقيًا، فلتتوخوا الحذر.لا