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شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1706
شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 

عادل الحربي (صدى):
عاش أهالي مكة في ظل الاحتلال التركي انحلال أخلاقي وفساد ونهب واغتصاب للأموال بسبب السياسة التركية الظالمة.

ونتج عن سياسة الأتراك الظلم وأكل مال الناس بالباطل، بالإضافة إلى انتشار القسوة في معاملة الحجاج ومنع الزكاة وإضاعة الصلوات والقضاء على الدولة العثمانية.

وقام السعوديون بتطهير  مكة من الظلم والاستبداد ومن المذاهب الوثنية، كما طهروا الحجاز مما قد لوثه به ولاة الأتراك المنفيين لمكة.

وانتشرت الأمراض الجنسية  والرذيلة في مكة مثل السيلان بسبب ما يفعله الأتراك  من التهتكات في الملاهي والخمور.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

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