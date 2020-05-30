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رصد مخلفات صلبة ملقاة بشكل عشوائي في ينبع
منذ ساعتين
1600
المدينة المنورة (صدى):
قام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة بجولات تفتيشية على محاجر الجبس بمحافظة ينبع.
وأسفرت الجولات عن رصد فرق التفتيش البيئي مخلفات صلبة ملقاة بشكل عشوائي، وتم اتخاذ ما يلزم حيالها.
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير
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