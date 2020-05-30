نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. احتفال محمد صلاح بعيد ميلاد جيرارد الـ 40

Time منذ ساعتين
Views 1639
بالصور.. احتفال محمد صلاح بعيد ميلاد جيرارد الـ 40

وكالات (صدى):
قام  اللاعب المصرى محمد صلاح، بالاحتفال بعيد ميلاد الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الـ 40، قبل انطلاق مران الفريق.

وعرضت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على موقع " تويتر " فيديو للاعبى ليفربول والجهاز الفنى بقيادة الألمانى يورجن كلوب خلال الاحتفال بعيد ميلاد جيرارد الـ 40، من خلال الغناء الجماعى والتصفيق الحار.

وشارك الحساب الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى تهنئة خاصة للنجم الإنجليزى احتفالا بعيد ميلاده تحت عنوان "البعض وصفه بالأفضل فى مركزه والأكثر تكاملاً، البعض الآخر يرى أنه من الرائع أنهم لعبوا بجواره، وأما عن المنافسين فقد أشادوا بمستواه الاستثنائي، الجميع اتفق أنه من الأفضل فى التاريخ ونحن نرى فيه القائد المُلهم والمؤثر!..كل عام والقلب النابض للريدز بخير ".

ويعد ستيفن جورج جيرارد من مواليد 30 مايو 1980 فى ويستون، ميرسيسايد، إنجلترا هو لاعب كرة قدم إنجليزى معتزل وقائد نادى ليفربول السابق الذى يلعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لديه 112 مباراة دولية مع منتخب انجلترا لكرة القدم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

أخر الأخبار

رسالة موحدة للوزراء والمسؤولين قبل العودة غدًا: "نعود بحذر"
رسالة موحدة للوزراء والمسؤولين قبل العودة غدًا: "نعود بحذر"
Time منذ 14 ثانية Views 999
اتحاد الكرة التونسي يستأنف النشاط الرياضي 
اتحاد الكرة التونسي يستأنف النشاط الرياضي 
Time منذ 10 دقائق Views 1201
القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكة
القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1249
بالفيديو.. عائشة القحطاني تزيح الستار عن فُجر نظام تميم: «يلاحقوني لاغتيالي»
بالفيديو.. عائشة القحطاني تزيح الستار عن فُجر نظام تميم: «يلاحقوني لاغتيالي»
Time منذ 17 دقيقة Views 1457
ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 
ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 
Time منذ 28 دقيقة Views 1252
إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية في جازان جرفته سيول منقولة من اليمن
إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية في جازان جرفته سيول منقولة من اليمن
Time منذ 32 دقيقة Views 1325
مفاجأة عن سبب وفاة فلويد بعد تشريح جثته
مفاجأة عن سبب وفاة فلويد بعد تشريح جثته
Time منذ 35 دقيقة Views 2646
شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 
شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 
Time منذ 40 دقيقة Views 1691
شاهد.. هيا الشعيبي تُسيء للوافدين بالكويت: «بلاوي»
شاهد.. هيا الشعيبي تُسيء للوافدين بالكويت: «بلاوي»
Time منذ 43 دقيقة Views 1844
نصيحة نجاح المساعيد للمقبلات على الزواج
نصيحة نجاح المساعيد للمقبلات على الزواج
Time منذ 47 دقيقة Views 591