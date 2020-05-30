نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التجارة : سيتم السماح بالعروض والتخفيضات غدًا (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1898
التجارة : سيتم السماح بالعروض والتخفيضات غدًا (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قالت وزارة التجارة إنه سيتم السماح بعمل المطاعم والمقاهي من خلال التطبيقات وقت منع التجوال.

وأضافت أنه تم تحويل التطبيقات لتشمل توصيل طلبات مختلفة، مشددة على أنه في حال عدم توفر الكمامات يتم إبلاغ هيئة الغذاء والدواء.

وأعلنت أن سيتم بدءًا من الغد السماح بالعروض والتخفيضات، موضحة أنه تم ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة غلاء خلال 3 أشهر.

وأوضحت أنه سيتم السماح لدخول المراكز التجارية لمن دون 15 عاما مع عوائلهم مع استمرار منع عروض التذوق داخل المحل أو المركز.

وأكد على أنه في حال رصد المستهلك غلاء في أسعار الكمامات الطبية يتم إبلاغ وزارة التجارة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

أخر الأخبار

اتحاد الكرة التونسي يستأنف النشاط الرياضي 
اتحاد الكرة التونسي يستأنف النشاط الرياضي 
Time منذ 10 دقائق Views 1194
القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكة
القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها في مكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1247
بالفيديو.. عائشة القحطاني تزيح الستار عن فُجر نظام تميم: «يلاحقوني لاغتيالي»
بالفيديو.. عائشة القحطاني تزيح الستار عن فُجر نظام تميم: «يلاحقوني لاغتيالي»
Time منذ 17 دقيقة Views 1450
ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 
ريال مدريد لن يبرم تعاقدات صيفية 
Time منذ 28 دقيقة Views 1252
إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية في جازان جرفته سيول منقولة من اليمن
إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية في جازان جرفته سيول منقولة من اليمن
Time منذ 32 دقيقة Views 1325
مفاجأة عن سبب وفاة فلويد بعد تشريح جثته
مفاجأة عن سبب وفاة فلويد بعد تشريح جثته
Time منذ 35 دقيقة Views 2636
شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 
شاهد.. حال مكة تحت سيطرة الدولة العثمانية البائدة 
Time منذ 40 دقيقة Views 1684
شاهد.. هيا الشعيبي تُسيء للوافدين بالكويت: «بلاوي»
شاهد.. هيا الشعيبي تُسيء للوافدين بالكويت: «بلاوي»
Time منذ 42 دقيقة Views 1831
نصيحة نجاح المساعيد للمقبلات على الزواج
نصيحة نجاح المساعيد للمقبلات على الزواج
Time منذ 47 دقيقة Views 587
كل هذا خوف من الكورونا !
كل هذا خوف من الكورونا !
Time منذ 49 دقيقة Views 323