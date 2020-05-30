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متحدث الداخلية: السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة (فيديو)

Time منذ ساعتين
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متحدث الداخلية: السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة (فيديو)

نايف السالم (صدى):
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إنه تم السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة.

وأضاف الشلهوب خلال حواره في قناة الإخبارية إلى إضافة عقوبة عدم لبس الكمامة أو التقيد بالإجراءات الوقائية ومخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات.

ولفت الشلهوب، إلى إتاحة المشي داخل الأحياء ينسجم مع عودة إقامة الصلوات في المساجد أثناء منع التجول بالمرحلة الأولى.

وجاء تأكيد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تعقيبا على التساؤلات التي أعقبت إعلان تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك ابتداء من يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو، وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الكيلو = الكيلو = المثقال لكن المثقال الفراغي للكيلو ليس 1000 جرام فقط ستدخل الآن داخل الجرام الواحد من مادة جرامية فاستعد !!
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎
اذا كانت سبتهم من دون ان يستفزها احد .. فلكِ الحق بمقاضاتها .. والعكس باالعكس ..
د محمد ماجد بخش
إنها حجم وحدة النواة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله ، في الاسلام عقوق الوالدين من الكبائر وجاءت في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله وهذا دليل تقدير الوالدين وعلو منزلتهم في الاسلام وكل من عق والديه فعقابه كبير

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