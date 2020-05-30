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كورونا يقدم مليارات الدولارات لتطبيق «تيك توك»

Time منذ يوم
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كورونا يقدم مليارات الدولارات لتطبيق «تيك توك»

وكالات (صدى):
كشف تقرير حديث عن الأرباح التى حققها تطبيق " تيك توك " منذ انطلاق جائحة كورونا الجديد.

وأكد التقرير أن أعداد مستخدمي التطبيق زاد بالتزامن مع الجائحة، حيث وصل على مستوى العالم إلى 800 مليون مستخدم، فيما ارتفع عدد مستخدمى التطبيق في المملكة من 10 مليون مستخدم في يناير الماضي إلى 11 مليون مستخدم في إبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى أن كورونا ساعدت التطبيق في جنى الكثير من الأرباح، حيث بلغت قيمته السوقية 75 مليار دولار، وحصد 21 مليون دولار من Google Play، فيما بلغت قيمة إنفاق الإعلانات به نحو 457 مليون دولار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
عيني عليتس بارده .. .. بس عجلي باالبريد المنتظر .. لا يكون مثل انتظار مهدي الشيعه ..
ابو محمد 😎
يابيسي ياالكوين الرياضية الرشيقه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
هذي نتيجة الغرور باالنفس واللعب مع المخلوقات الخطره .. .. جُبلت على الدفاع عن النفس والقتل ..

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