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طريقة التخلص من الرؤوس السوداء باستخدام الليمون

Time منذ 52 دقيقة
Views 1284
طريقة التخلص من الرؤوس السوداء باستخدام الليمون

أميرة خالد (صدى):
يمكن القضاء على الرؤوس السوداء، بطريقة صحية؛ حيث يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم يسكب في وعاء واسع وتضاف إليه بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي.

ويغطى الرأس بالمنشفة ويتم تعريض الوجه لبخار الماء لمدة 5 دقائق؛ ثم يتم مزج عصير نصف حبة ليمون مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي، ويطبق المزيج على الوجه ويترك لمدة 5 دقائق قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر. يجفف الوجه بلطف.

وبعد ذلك، يطبق على كل مساحة البشرة القليل من زيت الأرغان الذي يعمل على تجديدها وتعزيز مرونتها،ولهذا الغاية يدلك الوجه بـ4 نقاط منه بلطف علماً أنه لا يترك أي آثار عليه؛ فيما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى يتم التخلص من الرؤوس السوداء نهائياً.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اكثر وحدة في المملكة تكلمت عن اصلها
كجمغلو
قطر اصبحت دولة محتله من تركيا والشعب القطري اصبح تحت أوامر الاتراك اما يتيم فهرب خارج قطر مع زمرته وترك الشعب القطري في محنته .... ان شاء الله يتم محاكمة ولد موزة بيد الشعب القطري الشريف قريبا
ابو عمار
اوكي
كجمغلو
ههههههههههههههههههه مستحيل يفهموا او يستوعبوا ان هناك مرض قد يفتك بهم .... أهم شيء يكسبون الريال على حساب صحتهم .... اتمنى ترحيل الاجانب الغير مفيدين
ابو عمار
اين تكون المشاكل يا روان في البراطم العليا او السفلى ؟

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