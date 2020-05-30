طريقة التخلص من الرؤوس السوداء باستخدام الليمون

أميرة خالد (صدى):
يمكن القضاء على الرؤوس السوداء، بطريقة صحية؛ حيث يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم يسكب في وعاء واسع وتضاف إليه بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي.
ويغطى الرأس بالمنشفة ويتم تعريض الوجه لبخار الماء لمدة 5 دقائق؛ ثم يتم مزج عصير نصف حبة ليمون مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي، ويطبق المزيج على الوجه ويترك لمدة 5 دقائق قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر. يجفف الوجه بلطف.
وبعد ذلك، يطبق على كل مساحة البشرة القليل من زيت الأرغان الذي يعمل على تجديدها وتعزيز مرونتها،ولهذا الغاية يدلك الوجه بـ4 نقاط منه بلطف علماً أنه لا يترك أي آثار عليه؛ فيما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى يتم التخلص من الرؤوس السوداء نهائياً.