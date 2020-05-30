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شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

Time منذ 8 دقائق
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شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

القاهرة (صدى):
شهد تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم بمصر، حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب فقط.

وغاب عن الجنازة، حضور الفنانين حيث لم يحضر إلا المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، فيما جاء ذلك كإجراء احترازي من الفيروس المستجد الذي انتنشر في الآونة الأخيرة.

وكان الفنان المصري حسن حسني، قد رحل عن عالمنا في وقت مبكر من اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا ضخمًا قادرًا على تخليد اسمه إلى الأبد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

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