شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

القاهرة (صدى):
شهد تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم بمصر، حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب فقط.
وغاب عن الجنازة، حضور الفنانين حيث لم يحضر إلا المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، فيما جاء ذلك كإجراء احترازي من الفيروس المستجد الذي انتنشر في الآونة الأخيرة.
وكان الفنان المصري حسن حسني، قد رحل عن عالمنا في وقت مبكر من اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا ضخمًا قادرًا على تخليد اسمه إلى الأبد.