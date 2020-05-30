شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس

بكين (صدى):
كشفت شركة تكنولوجيا حيوية صينية، اليوم السبت، أنها أنتجت علاجًا فعالًا في القضاء على الفيروس المستجد، كما تعمل على بناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة، قائلة أنهم متأكدون بنسبة 99% من أن اللقاح سيكون فعالا.
وتقوم بتطوير اللقاح شركة "سينوفاك" ، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، حيث دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع، فيما تجري الشركة محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.
وأوضح الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية " نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا… بنسبة 99 في المئة بالتأكيد" .