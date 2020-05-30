نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس

Time منذ 17 دقيقة
Views 1393
Comment 1
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس

بكين (صدى):
كشفت شركة تكنولوجيا حيوية صينية، اليوم السبت، أنها أنتجت علاجًا فعالًا في القضاء على الفيروس المستجد، كما تعمل على بناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة، قائلة أنهم متأكدون بنسبة 99% من أن اللقاح سيكون فعالا.

وتقوم بتطوير اللقاح شركة "سينوفاك" ، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، حيث دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع، فيما تجري الشركة محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.

وأوضح الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية " نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا… بنسبة 99 في المئة بالتأكيد" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

أخر الأخبار

«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
Time منذ 5 دقائق Views 1156
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
Time منذ 8 دقائق Views 1357
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
Time منذ 9 دقائق Views 1200
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
Time منذ 10 دقائق Views 241
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
Time منذ 17 دقيقة Views 1393
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
Time منذ 18 دقيقة Views 1290
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
Time منذ 22 دقيقة Views 1288
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
Time منذ 26 دقيقة Views 1716
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
Time منذ 26 دقيقة Views 1472
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
Time منذ 35 دقيقة Views 1467