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«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين

Time منذ 35 دقيقة
Views 1467
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين

ماجد محمد (صدى):
أكد المشرف العام على فريق النصر الأول لكرة القدم، عبد الرحمن الحلافي، اليوم السبت، على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة بتبليغ الأندية بموعد عودة الدوري قبل انطلاقته بـ 8 أسابيع.

وقال عبد الرحمن الحلافي، أنه على اتحاد الكرة ورابطة المحترفين توضيح عدة أمور للأندية بشكل رسمي مثل مصير عقود اللاعبين المحليين والأجانب وهل سيتم وضع اللاعبين والجهاز الفني في الحجر المنزلي لأسبوعين أم سيكون هناك إجراء آخر وغيرها من الأمور.

وفي السياق نفسه، أشار "الحلافي" إلى أن إدارة ناديه وضعت أكثر من خطة بالاتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بخصوص المرحلة المقبلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

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