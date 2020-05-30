«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين

ماجد محمد (صدى):
أكد المشرف العام على فريق النصر الأول لكرة القدم، عبد الرحمن الحلافي، اليوم السبت، على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة بتبليغ الأندية بموعد عودة الدوري قبل انطلاقته بـ 8 أسابيع.
وقال عبد الرحمن الحلافي، أنه على اتحاد الكرة ورابطة المحترفين توضيح عدة أمور للأندية بشكل رسمي مثل مصير عقود اللاعبين المحليين والأجانب وهل سيتم وضع اللاعبين والجهاز الفني في الحجر المنزلي لأسبوعين أم سيكون هناك إجراء آخر وغيرها من الأمور.
وفي السياق نفسه، أشار "الحلافي" إلى أن إدارة ناديه وضعت أكثر من خطة بالاتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بخصوص المرحلة المقبلة.