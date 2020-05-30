نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

خبراء: فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من أعراض كورونا

Time منذ ساعتين
Views 1309
خبراء: فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من أعراض كورونا

أميرة خالد (صدى):
ذكر خبراء أن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكر البروفيسور كلير هوبكنز، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف والأستاذ نيرمل كومار، أن بعض المصابين بفيروس كورونا في بعض الدول مثل فرنسا وشمال إيطاليا، فقدوا حاستي الشم والتذوق دون ظهور أعراض الإصابة الأخرى بالفيروس كارتفاع درجات الحرارة والسعال.

وأضاف أن هذه الفئة من المصاين عانوا من ارتفاع مفاجئ في حالات فقر الدم وفقدان كلي أو جزئي لحاسة الشم والتذوق، فيما طالب خبراء آخرين بضرورة أن يتم إدراج فقدان حاستي الشم والتذوق ضمن أعراض الإصابة بالفيروس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
اكثر وحدة في المملكة تكلمت عن اصلها
كجمغلو
قطر اصبحت دولة محتله من تركيا والشعب القطري اصبح تحت أوامر الاتراك اما يتيم فهرب خارج قطر مع زمرته وترك الشعب القطري في محنته .... ان شاء الله يتم محاكمة ولد موزة بيد الشعب القطري الشريف قريبا
ابو عمار
اوكي
كجمغلو
ههههههههههههههههههه مستحيل يفهموا او يستوعبوا ان هناك مرض قد يفتك بهم .... أهم شيء يكسبون الريال على حساب صحتهم .... اتمنى ترحيل الاجانب الغير مفيدين
ابو عمار
اين تكون المشاكل يا روان في البراطم العليا او السفلى ؟

أخر الأخبار

شاهد.. «المطلق» يجيب على رغبة مسن في الصلاة بالمسجد
شاهد.. «المطلق» يجيب على رغبة مسن في الصلاة بالمسجد
Time منذ 5 دقائق Views 1204
حادث بشع إثر سقوط امرأة في قفص أسود !
حادث بشع إثر سقوط امرأة في قفص أسود !
Time منذ 7 دقائق Views 334
طلب جديد لـ"ميلوفيتش" يهدد وجود محترفين بالأهلي
طلب جديد لـ"ميلوفيتش" يهدد وجود محترفين بالأهلي
Time منذ 8 دقائق Views 1205
أدوات تلزم السيارة لحالات الطوارئ
أدوات تلزم السيارة لحالات الطوارئ
Time منذ 16 دقيقة Views 1116
أطباء: الساونا والجاكوزي لا يساعدان على فقدان الوزن
أطباء: الساونا والجاكوزي لا يساعدان على فقدان الوزن
Time منذ 22 دقيقة Views 1096
"آل الشيخ" يصالح المصريين بلهجة عتاب "الرسالة وصلت ؟ "
"آل الشيخ" يصالح المصريين بلهجة عتاب "الرسالة وصلت ؟ "
Time منذ 24 دقيقة Views 1595
"الشؤون الإسلامية" تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة
"الشؤون الإسلامية" تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1323
«الصحة»: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 2686
كلوب: سنلعب بأى طريقة وسنحسم لقب البريميرليج
كلوب: سنلعب بأى طريقة وسنحسم لقب البريميرليج
Time منذ 38 دقيقة Views 1379
بالفيديو.. استعدادات "سار" لإستئناف رحلاته غدا
بالفيديو.. استعدادات "سار" لإستئناف رحلاته غدا
Time منذ 40 دقيقة Views 1414