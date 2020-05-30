خبراء: فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من أعراض كورونا

أميرة خالد (صدى):
ذكر خبراء أن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وذكر البروفيسور كلير هوبكنز، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف والأستاذ نيرمل كومار، أن بعض المصابين بفيروس كورونا في بعض الدول مثل فرنسا وشمال إيطاليا، فقدوا حاستي الشم والتذوق دون ظهور أعراض الإصابة الأخرى بالفيروس كارتفاع درجات الحرارة والسعال.
وأضاف أن هذه الفئة من المصاين عانوا من ارتفاع مفاجئ في حالات فقر الدم وفقدان كلي أو جزئي لحاسة الشم والتذوق، فيما طالب خبراء آخرين بضرورة أن يتم إدراج فقدان حاستي الشم والتذوق ضمن أعراض الإصابة بالفيروس.