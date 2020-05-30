نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«النيابة العامة»‏ : استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1576
«النيابة العامة»‏ : استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد عبر القنوات الرقمية التابعة لها وذلك خلال فترة التدرج حتى تاريخ 29/10/1441 هـ.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها: " حرصاً على صحة وسلامة الجميع تفيد النيابة العامة عن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرُّج العودة لمقار العمل ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعداً بذلك " .

وكشفت أن قنواتها الرسمية هي: الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من هنـــــــا، فضلًا عن أيقونة معكم عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أو عبر الكود على حسابها على تويتر".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

أخر الأخبار

«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
Time منذ 4 دقائق Views 1125
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
Time منذ 7 دقائق Views 1342
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
Time منذ 8 دقائق Views 1194
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
Time منذ 9 دقائق Views 234
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
Time منذ 16 دقيقة Views 1388
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
Time منذ 17 دقيقة Views 1286
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
Time منذ 21 دقيقة Views 1285
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
Time منذ 25 دقيقة Views 1708
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
Time منذ 25 دقيقة Views 1464
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
Time منذ 34 دقيقة Views 1461