نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يوضح مدى أهمية إثبات الاستقلالية في حال وجود تابعين

Time منذ ساعة
Views 1762
حساب المواطن يوضح مدى أهمية إثبات الاستقلالية في حال وجود تابعين

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أنَّ إثبات الاستقلالية «غير ملزم» في حال وجود تابعين مضافين على حساب المستفيد، وذلك ردًا على استفسار مواطنة تتساءل فيه عن كيفية إثبات استقلاليتها، مع العلم أنَّها وحيدة مع أولادها وبدون أب أو أم.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " في حال وجود تابع مضاف، لا يلزمك إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية " .

وذكر حساب المواطن، في وقت سابق، أنَّ فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ لافتًا إلى أن وثائق الاستقلالية تشمل: عقد الإيجار الموحَّد أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، موضحًا أنَّه في حال عدم توافر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

أخر الأخبار

«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
«الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا
Time منذ 3 دقائق Views 1116
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني
Time منذ 6 دقائق Views 1304
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أمريكي أثناء تجربة إطلاقه
Time منذ 8 دقائق Views 1182
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
فيديوهات “مودة الأدهم” الفاضحة تُطيح بشاب
Time منذ 9 دقائق Views 234
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
شركة صينية تكشف عن علاج جديد للفيروس
Time منذ 15 دقيقة Views 1383
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
حرب محتملة في ريال مدريد بسبب "بوغبا "
Time منذ 16 دقيقة Views 1277
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن
Time منذ 20 دقيقة Views 1283
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
زوجة مدرب الهلال السابق تسعى لشراء نادي
Time منذ 24 دقيقة Views 1708
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
اصطدام مركبة بشاحنة في جدة
Time منذ 25 دقيقة Views 1458
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
«الحلافي» يطالب بتبليغ الأندية قبل عودة الدوري بشهرين
Time منذ 34 دقيقة Views 1461