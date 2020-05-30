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ألكانتارا يرغب في العودة إلى نادي برشلونة

Time منذ ساعتين
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ألكانتارا يرغب في العودة إلى نادي برشلونة

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا نجم نادي بايرن ميونخ، يرغب في العودة للعب في الدوري الإسباني؛ حيث أن تياغو وزوجته يعتبران أن الوقت الحالي الأنسب للعودة إلى أسبانيا.

ويأتي ذلك خاصة حال تلقي اللاعب عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني، مع منح الأولوية لبرشلونة؛ فيما بايرن ميونخ يرى أن ألكانتارا لاعب مهم للفريق، واللاعب نفسه أظهر نيته في الاستمرار، خلال حديثه في غرفة تبديل الملابس.

ويضع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ألكانتارا ضمن خططه، ويرى فيه أنه أحد القادة الحاليين، ما يساعد في استمرار اللاعب حتى نهاية عقده على الأقل، أو التمديد إذا تطلب الأمر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم

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