باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على إيكاردي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، اقتربا من الاتفاق على بدل مالي مخفّض تقدر قيمته الاجمالية بـ57 مليون يورو، لبقاء الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الأول، مع النادي الباريسي.
وسجل إيكاردي 21 هدفاً في 30 مباراة في مختلف المسابقات مع باريس سان جيرمان، قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف مارس الماضي، وتتويج الفريق بطلاً للدوري؛ فيما سعى سان جيرمان إلى خفض كلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي، والتي كانت تقدر بـ70 مليون يورو.
وأكدت التقارير، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.