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باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على إيكاردي

Time منذ ساعتين
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باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على إيكاردي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، اقتربا من الاتفاق على بدل مالي مخفّض تقدر قيمته الاجمالية بـ57 مليون يورو، لبقاء الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الأول، مع النادي الباريسي.

وسجل إيكاردي 21 هدفاً في 30 مباراة في مختلف المسابقات مع باريس سان جيرمان، قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف مارس الماضي، وتتويج الفريق بطلاً للدوري؛ فيما سعى سان جيرمان إلى خفض كلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي، والتي كانت تقدر بـ70 مليون يورو.

وأكدت التقارير، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايه يكون خير ،،، .. نشرتوا البلاء على خلق الله وتقولون لقينا له علاااج .. ..مانبي لكم علاح بس قكونا من شركم .. سالفة اللي يقول // من عطرِتس لا تفسين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
تستاهلون مايجيكم يا اهل الكبرياء والغطرسه ..
محمد
فوز ونرمين و غيرهم يمثلون مفسهم وبالنهاية ياجنة ياحطب جهنم
ابوبدر
هذي زوجة مدرب حقت اعلانات البورنو وافعال الشواذ نسأل الله العافية. عارفين من درب زوجها 🤮

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