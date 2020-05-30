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172.2 مليار ريال فاتورة دعم الصحة والإقتصاد الوطني منذ جائحة كورونا

Time منذ يومين
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172.2 مليار ريال فاتورة دعم الصحة والإقتصاد الوطني منذ جائحة كورونا

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن فاتورة دعم الإقتصاد الوطني أثناء جائحة كورونا بلغت 172.5 مليار ريال منذ بدء جائحة كورونا تكلفتها 22 جهة حكومية .

وأكدت أن هذا المبلغ شمل تدابير وزارة المالية للقطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال والإعفاء من المقابل المالي للوافدين حتى نهاية يونيو وتأجيل الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الخاصة بالوزارة .

كما شملت التدابير دعم القطاع الصحي وحده بـ 47 مليار ريال ودعم وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية والهيئة العامة للزكاه والدخل وجهات أخرى للقرارات التي اتخذتها الدولة للتخفيف عن أعباء المواطنين وأصحاب الأعمال وأصحاب القروض من المواطنين ورجال الأعمال والملتزمين بالضرائب ومساندة الأجور بالقطاع الخاص .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
عيني عليتس بارده .. .. بس عجلي باالبريد المنتظر .. لا يكون مثل انتظار مهدي الشيعه ..
ابو محمد 😎
يابيسي ياالكوين الرياضية الرشيقه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
هذي نتيجة الغرور باالنفس واللعب مع المخلوقات الخطره .. .. جُبلت على الدفاع عن النفس والقتل ..

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