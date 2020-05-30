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أسباب تساقط الشعر

Time منذ 3 ساعات
Views 1520
أسباب تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
كشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، أنه لا يكون تساقط الشعر عادة أمرا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية؛ فيما هناك بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل الصلع عند الذكور والإناث، وعادة ما يكون وراثيا.

وتعد الأسباب الرئيسية الثلاثة لصلع النمط الوراثي، في العمر والمورثات وهرمون التستوستيرون؛ حيث يميل شعر الرجال إلى التراجع في المحيط وأعلى الرأس، بينما ينمو شعر النساء ببطء في جميع أنحاء فروة الرأس دون انحسار خط الشعر.

ومن الممكن، أن يكون ذلك بسبب المناعة الذاتية أو مرض الجلد، لذلك قد يحتاج طبيب الأمراض الجلدية إلى أخذ خزعة من جلد فروة رأسك؛ بينما يمكن أن يحدث تساقط الشعر المؤقت بسبب: مرض، ضغط عصبي، معالجة السرطان، فقدان الوزن، نقص الحديد.

وأكد خبراء، أن معظم تساقط الشعر لا يحتاج إلى علاج وهو إما مؤقت وسينمو مرة أخرى، أو أنه جزء طبيعي من التقدم في السن. إن تساقط الشعر الناتج عن حالة طبية يتوقف عادة أو ينمو مرة أخرى بعد التعافي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اكثر وحدة في المملكة تكلمت عن اصلها
كجمغلو
قطر اصبحت دولة محتله من تركيا والشعب القطري اصبح تحت أوامر الاتراك اما يتيم فهرب خارج قطر مع زمرته وترك الشعب القطري في محنته .... ان شاء الله يتم محاكمة ولد موزة بيد الشعب القطري الشريف قريبا
ابو عمار
اوكي
كجمغلو
ههههههههههههههههههه مستحيل يفهموا او يستوعبوا ان هناك مرض قد يفتك بهم .... أهم شيء يكسبون الريال على حساب صحتهم .... اتمنى ترحيل الاجانب الغير مفيدين
ابو عمار
اين تكون المشاكل يا روان في البراطم العليا او السفلى ؟

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