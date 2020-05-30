أسباب تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
كشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، أنه لا يكون تساقط الشعر عادة أمرا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية؛ فيما هناك بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل الصلع عند الذكور والإناث، وعادة ما يكون وراثيا.
وتعد الأسباب الرئيسية الثلاثة لصلع النمط الوراثي، في العمر والمورثات وهرمون التستوستيرون؛ حيث يميل شعر الرجال إلى التراجع في المحيط وأعلى الرأس، بينما ينمو شعر النساء ببطء في جميع أنحاء فروة الرأس دون انحسار خط الشعر.
ومن الممكن، أن يكون ذلك بسبب المناعة الذاتية أو مرض الجلد، لذلك قد يحتاج طبيب الأمراض الجلدية إلى أخذ خزعة من جلد فروة رأسك؛ بينما يمكن أن يحدث تساقط الشعر المؤقت بسبب: مرض، ضغط عصبي، معالجة السرطان، فقدان الوزن، نقص الحديد.
وأكد خبراء، أن معظم تساقط الشعر لا يحتاج إلى علاج وهو إما مؤقت وسينمو مرة أخرى، أو أنه جزء طبيعي من التقدم في السن. إن تساقط الشعر الناتج عن حالة طبية يتوقف عادة أو ينمو مرة أخرى بعد التعافي.