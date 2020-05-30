تأثير صادم لمشاكل الفم والأسنن على الخصوبة

أميرة خالد (صدى):
تعتر مشاكل الفم والأسنان من أكثر المشاكل المزعجة للإنسان ، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن آثار جانبية لها تتخطى حدود الفم.
وأكدت الدراسة أن أمراض اللثة وتسوس الأسنان تؤثر على صحة الجسم بشكل عام وبخاصة خصوبة الرجال والنساء بسبب دخول البكتيريا للجسم وتسببها في التهابات بكتيرية للجهاز التناسلي .
كما أكدت أن النساء اللواتي يعانين من التهابات اللثة يحتجن إلى وقت أطول لكي يحملن على خلاف الأخريات غير المصابات .
ونصحت الدراسة بنظافة الفم وعلاج مشاكل الأسنان منعاً لإنتشار البكتيريا في الأمعاء وأعضاء الجسم المختلفة .