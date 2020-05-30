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تأثير صادم لمشاكل الفم والأسنن على الخصوبة

Time منذ 4 ساعات
Views 1377
تأثير صادم لمشاكل الفم والأسنن على الخصوبة

أميرة خالد (صدى):
تعتر مشاكل الفم والأسنان من أكثر المشاكل المزعجة للإنسان ، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن آثار جانبية لها تتخطى حدود الفم.

وأكدت الدراسة أن أمراض اللثة وتسوس الأسنان تؤثر على صحة الجسم بشكل عام وبخاصة خصوبة الرجال والنساء بسبب دخول البكتيريا للجسم وتسببها في التهابات بكتيرية للجهاز التناسلي .

كما أكدت أن النساء اللواتي يعانين من التهابات اللثة يحتجن إلى وقت أطول لكي يحملن على خلاف الأخريات غير المصابات .

ونصحت الدراسة بنظافة الفم وعلاج مشاكل الأسنان منعاً لإنتشار البكتيريا في الأمعاء وأعضاء الجسم المختلفة .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اكثر وحدة في المملكة تكلمت عن اصلها
ابو عمار
اوكي
كجمغلو
ههههههههههههههههههه مستحيل يفهموا او يستوعبوا ان هناك مرض قد يفتك بهم .... أهم شيء يكسبون الريال على حساب صحتهم .... اتمنى ترحيل الاجانب الغير مفيدين
ابو عمار
اين تكون المشاكل يا روان في البراطم العليا او السفلى ؟
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء

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