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القنصلية في لوس أنجلوس تناشد المواطنين بتجنب مناطق التظاهرات

Time منذ 4 دقائق
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القنصلية في لوس أنجلوس تناشد المواطنين بتجنب مناطق التظاهرات

واشنطن (صدى):
ناشدت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، المواطنين المقيمين هناك بضرورة الابتعاد عن مناطق التظاهرات التي تشهدها وسط المدينة.

وقالت القنصلية في لوس أنجلوس: " ‏تهيب القنصلية بالمواطنين المتواجدين في مدينة لوس أنجلوس  بالابتعاد عن مناطق التظاهرات و تجنب التجمعات التي يشهدها وسط المدينة ، واتباع التوجيهات الصادرة من  السلطات المحلية المعنية "  .

وأضافت القنصلية: " والتواصل في حالة الطوارئ على الأرقام :

0013108956642-0014244403298 ، حفظ الله الجميع من كل مكروه " .

وامتدت التظاهرات الغاضبة إلى عدة مدن أمريكية خلال الساعات الماضية وشملت كلًا من: هيوستن في ولاية تكساس، ودينفر في ولاية كولورادو، وأتلانتا في ولاية جورجيا، ومينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إضافة إلى نيويورك وواشنطن العاصمة، وذلك بعد مقتل شاب من أصل إفريقيا على يد ضابط بالشرطة بشكل مروع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحم الله الملك سعود رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
كم انته برميل وهبيل ..
ابو محمد 😎
ماااشي ..
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎
الله ينصركم ياالجيش الليبي على كل ظالم باغي غاشم .. آمين ..

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