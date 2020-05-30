الجيش الليبي يعلن مقتل قائد مرتزقة "السلطان مراد" المدعوم من تركيا

طرابلس (صدى):
أعلن الجيش الوطني الليبي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مقتل " مراد العزيزي " قائد فرقة السلطان مراد، المدعوم من تركيا جنوب طرابلس.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 331 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
وسيطر الجيش الليبي بشكل كامل على أربعة مواقع استراتيجية جديدة عقب معارك عنيفة مع الميليشيات المسلّحة، وهم مثلث الكهرباء، وكوبري المطار، وشارع الغاز، ومحور الرملة.
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