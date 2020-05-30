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الجيش الليبي يعلن مقتل قائد مرتزقة "السلطان مراد" المدعوم من تركيا

Time منذ 20 دقيقة
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الجيش الليبي يعلن مقتل قائد مرتزقة "السلطان مراد" المدعوم من تركيا

طرابلس (صدى):
‏أعلن الجيش الوطني الليبي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مقتل " مراد العزيزي " قائد فرقة السلطان مراد، المدعوم من تركيا جنوب طرابلس.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 331 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وسيطر الجيش الليبي بشكل كامل على أربعة مواقع استراتيجية جديدة عقب معارك عنيفة مع الميليشيات المسلّحة، وهم مثلث الكهرباء، وكوبري المطار، وشارع الغاز، ومحور الرملة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عموما دعوني أخبركم بهذا حدود الجدول الدوري الممثلة المستويات السبعة المعروفة k l m n o p q من ن = 1 إلى ن = 7 1 2 3 4 5 6 7 هي ممثلة لمجموع الفراغ الممثل لمجموع وحدات الثقل العددي الممثل لدورة ثبات وحدات عناصر المجموعة الأولى بعد رحلة عددية ثقالية فراغية منتظمة ممثلة لعدد من الفترات الممثلة لدرجات ثقالة دورية داخل كل مستوى لا علاقة لها بالتمثيل الإلكتروني الذي هو ممثل بالعدد الذري - دعونا هنا تمثل للعناصر بدلالة درجة ثقلها الفراغية الممثلة للدرجات المغناطيسية بدلالة فترة الثبات المحققة لتمثيل مجموع ذرات العنصر بمجموع وحدات تمثيل درجات الثقل للعناصر داخل فترات تمثيل درجات ثباتها المغناطيسي المرتبطة بالمجال المغناطيسي، حيث التمثيل للدرجات المغناطيسية داخل فترة العناصر بأكثر من محور بعيدا تماما عن العدد الذري وقريبا تماما من عدد الكتلة ودرجة الثقل الممثلة بالعدد الذري لكن بشرط الوحدة وهو تعريف وحدة الثقل بتمثيل ثقل الذرة ومجموعها العددي وليس تمثيل وحدة العنصر العددية الممثل للثقالة الفراغية التي تربط العناصر فقط بأعدادها الممثلة كوحدات ثقل جزئية ليست هي وحدات تمثيل درجة الثبات المغناطيسي.
د محمد ماجد بخش
كيف ستحل الكيمياء مشاكل الفيزياء وكيف تنفض الكيمياء غبار الفيزياء عنها لتتحرر من أسر الفيزياء لها
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوساخ
د محمد ماجد بخش
لأول مرة.. العلماء يكشفون عن صورة للتشابك الكمومى في 15يوليه 2019 إذ تمكن مجموعة من علماء الفيزياء لإلتقاط صورة للتشابك الكمومى لأول مرة، وتم نشرها فى مجلة التقدم العلمى ونقلتها عنه موقع "انجادجيت". حيث يعد التشابك الكمى هو ظاهرة كمية ترتبط فيها الجسيمات الكمية ببعضها، رغم وجود مسافة كبيرة تفصل بينهما، مما يؤدى إلى ارتباطات فى الخواص الفيزيائية المقيسة لهذه الجسيمات الكمّية. حيث تبادل علماء من جامعة "جلاسجو" اول صورة معروفة عن التشابك الكمومى، والتى تظهر وحدتان من الكم الضوئى "فوتونات" يتفاعلان ويتشاركان فى حالات جسدية للحظة صغيرة، حيث يحدث بغض النظر عن المسافة الفعلية بين الجسيمات.
ابو عمار
اوكي

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